La importancia de la Comisión de la Verdad para la paz sostenible en Colombia

Esta semana, en el marco del Foro Sueco por los Derechos Humanos, el Grupo Colombia, plataforma de organizaciones suecas que trabajan por Colombia bajo la coordianción de nuestra coparte la Fundación Sueca para los Derechos Humanos, invita a Carlos Beristaín Comisionado de la Comisión de la Verdad de Colombia y a Soraya Gutiérrez Argüello, presidenta del Cajar a discutir los desafíos que la comisión debe enfrentar en los próximos tres años, desde una perspectiva nacional e internacional.

El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC ha sido destacado internacionalmente por la participación de mujeres y víctimas de conflictos durante las negociaciones de paz y por las partes que ponen los intereses y derechos de las víctimas en el centro del conflicto.

En particular, el sistema de justicia transicional, SIVJRNR, debe satisfacer su derecho a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición hace parte del sistema integral, y será fundamental para conocer la verdad sobre los abusos a los derechos humanos cometidos en Colombia.

El derecho a la verdad es importante para las víctimas del conflicto y sus familias, pero también es crucial para que el país aborde la memoria histórica colectiva del conflicto como un primer paso hacia el diálogo social, la reconciliación y el aumento de las condiciones para una paz sostenible en la que El estado evitará que se repitan violaciones similares en el futuro.

Panelistas

Carlos Beristain

Comisionado internacional, compartirá sus experiencias, análisis y lecciones aprendidas de su trabajo con comisiones de la verdad en Guatemala, México, Perú y Paraguay.

Soraya Gutiérrez

Abogada colombiana y presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, quien abordará los derechos de las víctimas en la Comisión de la Verdad.

