Audiencia pública control constitucional sistema integral de verdad, usticia, reparación y garantías de no repetición

Intervención Soraya Gutiérrez vocera del Movice ante la Corte Constitucional Audiencia pública control constitucional sistema integral de verdad, usticia, reparación y garantías de no repetición

Intervención en Audiencia Pública de la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo 01 de 2017 - Exp. RPZ-003, realizada el 6 de julio de 2017 a cargo del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) por Soraya Gutiérrez Arguello.

Los instrumentos judiciales y extrajudiciales para la materialización de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición desde la perspectiva de las víctimas de crímenes de Estado.

Vídeo de la intervención

PRESENTACIÓN:

Señor Presidente de la Corte, honorables Magistrados y Magistradas, agradecemos la invitación a esta Audiencia Pública a las víctimas de la violencia estatal. Somos un movimiento del cual hacen parte mujeres y hombres, comunidades de diverso origen étnico, cultural y generacional, organizaciones sociales, de defensa de los DDHH, y organizaciones políticas de oposición que han vivido el impacto de la violencia generada por el Estado colombiano, a través de violaciones masivas, sistemáticas y generalizadas de sus derechos fundamentales individuales y colectivos, cometidos por estructuras armadas estatales en su estrategia regular, y estructuras paramilitares que han actuado con la anuencia, colaboración y apoyo de agentes del estado, particulares, gremios y sectores económicos.

Como víctimas de crímenes de Estado hemos sido especialmente vulnerables, no solo por las características de sistematicidad y generalidad de estos delitos y sus altos niveles de impunidad, sino también por la revictimización que seguimos afrontando, los daños que generan estos crímenes, los cuales han trascendido en la esfera personal y familiar, afectando las relaciones colectivas quehan impedido el fortalecimiento de opciones diversas de construcción de lo publico, que se constituye en expresión de la multiplicidad de opiniones, fuerzas e intereses existentes en la sociedad y fundamento deun Estado social de derecho.

Por esta razón, este Acuerdo de Paz genera esperanzas, porque consideramos que puede ser el escenario que permita el reconocimiento de nuestros derechos, al tiempo que permitirá avanzar en un proceso de transición que tiene como fin último la consecución de una paz estable y duradera. Esto justifica no solo la creación de nuevos mecanismos judiciales o extrajudiciales, sino también la adopción de medidas excepcionales para su establecimiento, las cuales tienen como finalidad facilitar la consecución de principios y valores de un carácter tan elevado como son: la verdad, la justicia, la no repetición, la paz, las garantías de no repetición y la reconciliación.

A continuación, presentaremos nuestra posición sobre: primero, el concepto de los delitos cometidos en relación directa o indirecta con el conflicto armado y la diferencia de estos con aquellos que hacen parte de la violencia sociopolítica; segundo, el concepto de “tratamiento especial diferenciado, simétrico y equilibrado” de la fuerza pública, el cual debe ser un tratamiento más estricto dada su posición de garantes, en lugar de ser un tratamiento privilegiado dentro del SIVJRNR; tercero, la necesidad de definir el concepto y alcance de la integralidad del Sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, así como el deber de colaboración entre los 3 mecanismos del Sistema, la JEP, CEV, UBPD y el componente de Reparación integral; cuarto, nuestras consideraciones sobre cómo deberían adecuarse la CEV, UPBD y JEP a la satisfacción de los derechos de las víctimas; y quinto, algunas apreciaciones sobre el juzgamiento de terceros.

Ver y descargar completa