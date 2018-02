400 campesinos son desalojados por el ESMAD en Portachuelo Sabanalarga, Antioquia

Hostigamientos | Ambientalistas | Abusos de la Policía | Abusos del ESMAD | Abusos de la Fuerza Pública |

Las comunidades afectadas por el megaproyecto Hidroituango articuladas en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia rechazan la respuesta violenta de Empresas Públicas de Medellín EPM, de la Gobernación de Antioquia y la administración municipal de Sabanalarga a la solicitud de diálogo frente a los riesgos para la vida y la integridad física de comunidades barequeras que motivaron la movilización social que inició el 5 de febrero de 2018 en el municipio de Sabanalarga Antioquia y que fue agredida el día 12 de febrero a las 6:00 p.m. en medio de la lluvia en el sector Portachuelo.



REFOCOSTA contratista de Empresas Públicas de Medellin EPM amenaza a líder del Movimiento Ríos Vivos Antioquia.

Esta obra se hace por encima del que sea” vivos y muertos

El abuso de poder y el uso excesivo de la fuerza fue evidente en todo este proceso no hubo posibilidades de presentar recursos, las víctimas NO conocieron los documentos que permitían el procedimiento como escrituras y proceso de verificación; la protesta era pacífica y pretendía proteger la vida de las comunidades, sin embargo, el ESMAD abusando de su fuerza golpeó mujeres, arrastró niños y ancianos, en su mayoría víctimas del conflicto armado, arriesgándolos a enterrarse un alambre de púas, con un suelo hecho barro por la lluvia que impedía caminar, todo esto para dar paso a las maquinarias de Refocosta, empresa que han amenazado al líder de Ríos Vivos Guillermo Builes y puesto en riesgo la vida e integridad física de muchos otros con la destrucción del Bosque Seco Tropical que genera deslizamiento de rocas, troncos y todo tipo de material hacia la zona de trabajo y habitación de las comunidades, el polvo que han generado en un calor intenso ya sin la sombra de los árboles se ha vuelto desesperante pero las familias no tienen otro medio de subsistencia y no han sido reparadas por EPM.

Las víctimas del conflicto, los niños y las niñas, los adultos mayores todos sujetos de especial protección constitucional continúan siendo agredidos y desalojados por la Gobernación de Antioquia accionista mayoritaria del proyecto que pese a la sentencias de la Corte Constitucional al respecto aplica el Código de Policía que vulnera los derechos de las comunidades además de desconocer la crisis social y ambiental generada por los impactos a los medios de vida de las comunidades, este código vulnera el debido proceso pues las comunidades no se les permitió interponer recurso alguno a pesar de que dejar pasar las maquinas hacia las zonas en donde han trabajado la mayor parte de su vida implica el riesgo de morir o salir heridos. Bajo la palabra empeñada de la policía, de adelantar un informe de verificación en la playa El Arenal como garantía para levantar la protesta pacífica, se verificó en la zona por parte de diferentes entes la tala de arboles y los troncos que impiden el paso por los caminos, el riesgo con las piedras para los sitios de habitación y trabajo de una de las comunidades barequeras, el riesgo en el que esta el agua y los animales, además en la visita la Gobernación de Antioquia pudo escuchar y observar un sitio de enterramiento de cuerpos que esta en esta misma zona. El acuerdo se incumplió y antes del regreso de la comisión la Policía procedió a adelantar el desalojo, lo que generó mayor indignación entre los cientos de afectados que se encontraban en el predio Portachuelo y acrecentar la desconfianza en una fuerza pública que le miente a la ciudadanía y la atropella en vez de proteger sus derechos.

Las mentiras de la Policía que favorecen la conducta criminal de la empresa EPM y sus consorcios contratistas, son acciones en contra de la construcción de paz, pues opacan los esfuerzos genuinos de los movimientos sociales por reconstruir el país de la cruel e injusta guerra que ha dejado en condición de víctimas a las comunidades campesinas y que hoy son re victimizados por megaproyectos minero energéticos como Hidroituango. Ha estas mentiras se suman las del señor gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez quien por medios de comunicación expresó que el problema ya se había resuelto cuando aún no hay soluciones y por el contrario se amenaza a las madres de quitarles a sus hijos con Bienestar Familiar puesto que las condiciones de vida humildes y la participación en protestas no son “adecuadas para los niños” pero si el hecho de que por la acción de la Policía el día viernes 9 de febrero a las 11 a.m aproximadamente, mientras el Intendente Hugo Gómez de Sabanalarga con Placa #131518 conversaba con los manifestantes , en frente los trabajadores de Refocosta estaban en la entrada y alrededores de la Institución Educativa de Portachuelo en ese mismo momento ocurrió una fuerte explosión que generó temor en la comunidades educativa, a lo que se sumo el hecho de que el día lunes 12 de febrero el ESMAD estuviese apostado en la estrada a la escuela generando temor en los niños y niñas. La Policía “facilitó” un dialogo con EPM lleno de mentiras para justificar su proceder violento.

Tampoco la falta de voluntad de EPM y la Gobernación de Antioquia por atender y solucionar los conflictos que han generado con Hidroituango contribuyen a la paz tan anhelada, por el contrario incitan a la violencia generalizada al no resolver los problemas de hambre que sufre hoy la población debido a esta obra. Reparación es la solución. No atender de manera inmediata esta conflictividad por parte de las autoridades competentes incrementará el inconformismo social y la desigualdad que Hidroituango ha sembrado en nombre del desarrollo en el Cañón del Río Cauca en Antioquia el departamento más inundado de Colombia con represas pero tambien el que tiene el mayor numero de víctimas del conflicto armado.

Las autoridades policiales violaron el debido proceso que debe respetar la posibilidad de que los ciudadanos interpongan recursos judiciales efectivos, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la libertad de reunión, manifestación pública y protesta, como la participación ciudadana que tienen rango constitucional y están por encima de una norma de carácter legal e inferior jerárquicamente, como el código de policía. Los agentes encargados del operativo de desalojos incurrieron en violaciones incluso agravados, máxime, cuando en la población manifestante habían personas de especial protección constitucional, con las cuales las garantías procesales policías deben reforzar las garantías de defensa de sus derechos. Las autoridades policiales no pueden desconocer los condicionantes que la Corte Constitucional ha mencionado respecto de estos procedimientos, como las contenidas en las sentencias: C-241 de 2010, C-211 de 2017, C-212 de 2017, C-225 de 2017, C-282 de 2017, C-349 de 2017, C-223 de 2017, entre otras, que hacen parte de la Constitución Política y limitan al código de policía.

Antecedentes:

Desde el mes de diciembre de 2016 la empresa REFOCOSTA inició la destrucción del Bosque Seco Tropical en la finca Ciruelar, sector Portachuelo del municipio de Sabanalarga Antioquia. Desde ese mismo momento las comunidades reportaron los riesgos por la caída de rocas y de troncos de los arboles por las altas pendientes hasta los sitios de trabajo y lugares de habitación de barequeros y pescadores que habitan en las riberas del Río Cauca. En las pre audiencias relacionadas con la modificación solicitada por EPM para inundar el bosque sin la remoción de la capa en el Valle de Toledo el 11 de diciembre de 2016 y de Liborina el 13 de diciembre las comunidades manifestaron esta misma inquietud y denunciaron como la muerte de Ovidio Zabala en el año 2016 se había dado justo cuando realizaron la tala de arboles por el sector de Ituango, de igual manera ocurrió con el líder Gregorio Chavarría quien perdió uno de sus dedos por aplastamiento con una roca mientras la empresa realizaba labores en la parte alta de la playa La Arenera en el municipio de Toledo Antioquia. Empresas Públicas de Medellín EPM se comprometió a que no podría en riesgo la vida e integridad física de las personas y que no destruiría el bosque en donde estuvieran comunidades asentadas, mientras se resolvía su situación de medios de vida, pero no cumplió y dos días después inicio esta actividad en Ituango y con posterioridad en Sabanalarga.

Desde el mes de diciembre de 2017 se llegó a un acuerdo con la Gobernación de Antioquia para que realizara en compañía de distintas entidades un recorrido la primera semana de febrero de 2018, esto también se incumplió por parte de esta entidad. En reunión sostenida el pasado 15 de febrero no se tuvo mayores soluciones a la problemática y tampoco fechas certeras para el recorrido, mientras tanto el riesgo se da minuto a minuto, hacemos responsable a la Polcia Nacional, a EPM y la Gobernación de Antioquia de lo que ocurra a la población afectada por Hidroituango.

Exigencias: