Hay un montaje contra Santrich para sabotear el proceso de paz: Abogado ante el Consejo de Estado

En entrevista con Vicky Dávila en la W Radio, Alirio Uribe Muñoz, integrante del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –Cajar- y abogado del caso por pérdida de investidura de Zeuxis Pausias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, denunció hoy que no cree en la respuesta del gobierno colombiano en torno a la pérdida de la carta, redactada el 10 de diciembre de 2018 y radicada en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 18 de diciembre de 2018, que tiene como objetivo la solicitud de pruebas a Estados Unidos que inculpan a Santrich con el delito de narcotráfico presuntamente cometido por el ex-comandante guerrillero y dirigente político. “Era un hecho público y notorio que se estaban esperando las pruebas. No le creemos al gobierno".

El abogado de Santrich ante el Consejo de Estado también señaló que en el vídeo que se ha presentado como prueba aparecen dialogando con Santrich agentes de la DEA y no integrantes de cárteles mexicanos como se ha dicho, según la acusación que sustentó la misma solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.

En diálogo previo con la oficina de prensa del Cajar el abogado recordó que el pasado 27 de enero se venció el plazo que tenía la Fiscalía para presentar las pruebas Jesús Santrich, en el caso que se adelanta en su contra por supuestas actividades de narcotráfico posteriores al Acuerdo de Paz.

Jesús Santrich, quien fue amnistiado y está postulado a la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-, cumple aproximadamente diez meses en una detención administrativa que aplica el Fiscal General de la Nación sin que tenga algún proceso penal en Colombia por proceso de narcotráfico ni por algún otro delito, afirmó Alirio Uribe y añadió que sus colegas de la defensa penal nunca han tenido acceso a ninguna prueba que demuestre los cargos de conspiración para traficar droga hacia Estados Unidos.

El abogado señaló que en los Acuerdos de Paz hay una cláusula de no extradición, que está en el artículo 19 transitorio de la Constitución, por lo cual al momento de la captura se pide a la JEP que haga cumplir dicha cláusula. Así mismo, la ley estatutaria de la JEP establece que cuando una persona está aportando verdad ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición –Sivjrnr- no puede ser extraditada hasta que no termine el proceso de contarle la verdad a las víctimas y a la sociedad en Colombia.

La JEP, luego de la solicitud que se le hizo de hacer cumplir esta cláusula, abrió el caso y solicitó las pruebas al Fiscal General. En un primer momento el Fiscal dice no tener pruebas, seguido a esto la Jurisdicción fija cuarenta días para que las pruebas lleguen a este tribunal. Estas son solicitadas también al Ministerio del Interior y a través de la Cancillería, a los EE.UU, para que la JEP en su sala de revisión haga el control previo que consiste en verificar si esos delitos se cometieron, y si fue antes o después de la firma de los Acuerdos. Pasados los cuarenta días, la JEP hizo público que no llegaron las pruebas.

Alirio Uribe señala que “lo que está pasando hoy es que se le mintió al país para sabotear el proceso de paz y la participación política del partido y de voceros del partido Farc, como Santrich e Iván Márquez. Se le dijo al país que había pruebas contundentes de que Santrich había estado con mexicanos haciendo un concierto para delinquir y enviar cocaína a los Estados Unidos. Al no existir dichas pruebas, se debe ordenar su libertad”.

Paralelamente, se ha desarrollado un proceso de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado en el cual ya la Procuraduría General de la Nación –PGN- ha pedido que se declare la fuerza mayor y que no se decrete la pérdida de investidura de Santrich y que pueda posesionarse como congresista.

La solicitud que hace el abogado de mantener en su cargo a Santrich parte de las múltiples irregularidades que han impedido que cumpla con sus funciones en el Congreso. “Una vez se produzca la decisión de la JEP y la del Consejo de Estado, en términos reales, Santrich debería posesionarse como congresista”, manifiesta Alirio Uribe, "Además se espera dicha decisión para que Iván Márquez y demás comandantes, que se encuentran escondidos, puedan salir y participar políticamente.

El Consejo de Estado tiene veinte días para pronunciarse y la libertad de Santrich tendría que producirse en cuestión de días, concluyó el abogado.