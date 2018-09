Informe preliminar - VI Caravana Internacional de Juristas

Defensores de derechos humanos | Abogados - Juristas |

COMUNICADO DE PRENSA - PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA - 6 SEPT 2018

20 abogados internacionales y expertos en derechos humanos visitan Colombia en defensa de los derechos humanos en la Caravana Internacional de Juristas,en un momento en que ha aumentadola violencia y empieza una nueva presidencia.

Del 1 al 8 de septiembre de 2018, 20 abogados internacionales y expertos en derechos humanos de seis países están en Colombia durante esta semana en una misión para investigar y abogar por la protección de abogados y defensores de derechos humanos. La delegación se lleva a cabo en un momento en que el proceso de paz parece pender de un hilo, la violencia en todo el país se ha intensificado dramáticamente, y una nueva administración presidencial acabar de inaugurarse.

Desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, cientos de defensores de derechos humanos han sido asesinados. La ONU ha pedido una acción decisiva para detener la ola de violencia que se vive en muchas de las regiones. La Defensoría del Pueblo ha informado que en Colombia se asesina a un/a defensor/a de derechos humanos cada tres días. Las elecciones presidenciales del 2018 estuvieron fuertemente polarizadas, lo que ha llevado a profundizar las divisiones sociales de los últimos dos años, desde que la última delegación de la Caravana Internacional de Juristas visitara Colombia.

A raíz de reuniones con abogados, jueces, líderes, víctimas, comunidades indígenas y afro-descendientes, presos, autoridades regionales y excombatientes, la Caravana Internacional de Juristas ha observado:

Antioquia es uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado. La delegación escuchó a víctimas que desean la paz y que creen en la importancia del proceso de justicia transicional para entender el conflicto y a sus actores. La Caravana observó la preocupación por la posible frustración de la implementación de lo pactado sin una asignación de recursos adecuada, en especial por las enmiendas al Acuerdo propuestas por el nuevo gobierno que parecen haber agravado este problema. Muchos de los defensores de derechos humanos y líderes sociales con quien la Caravana habló, indicaron ser víctimas de amenazas, desplazamientos, vigilancias ilegal, estigmatización y detenciones ilegales debido a su trabajo. En repetidas ocasiones la Caravana escuchó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no dispone de recursos suficientes para proteger a los defensores y que necesita deun enfoque diferencial que considere las circunstancias individuales de cada caso. La falta de presencia del estado en muchas zonas de Antioquia parece haber dejado a las comunidades aisladas y vulnerables, particularmente cuando hay presencia de varios grupos armados organizados que luchan por el control territorial. Dentro de estas comunidades, los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales a menudo son los que están en mayor riesgo.

En el Caribe la Caravana ha escuchado como abogados, jueces, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios siguen siendo amenazados por su trabajo, en su mayoría relacionadoscon casos de restitución de tierras y con casos de violaciones por parte de paramilitares o del ejército. Estos abogados, jueces y defensores viven acompañados de esquemas seguridad con escoltas, coches blindados o chalecos antibalas. Sin embargo, Adil Meléndez, un reconocido abogado que enfrenta gran riesgo en la zona, contó a la Caravana que su esquema fue retirado sin razón, aunque lo pudo recuperar gracias a una acción de tutela que anuló la decisión. Los delegados observaron la gran insatisfacción de las víctimas con el sistema de reconocimiento y reparación, por la incertidumbre para ser reconocidas como víctimas e incluso para cobrar la reparación a pesar de tener fallos a su favor.

En Nariño, la Caravana observó que en muchas zonas de la región, la paz aún está por llegar. Con la salida de las FARC, los grupos armados en la región se han multiplicado y continúan los desplazamientos forzados, los asesinatos de líderes sociales y las amenazas contra los defensores de derechos humanos. El Estado colombiano parece ausente en muchos municipios, incluidos Tumaco, El Charco y Barbacoas. La Caravana evidenció que la presencia estatal no debe limitarse a las fuerzas armadas y la policía. Los delegados escucharon de múltiples fuentes que para lograr la paz, el estado debe cumplir su función de garantizar a los ciudadanos colombianos sus derechos sociales, económicos y culturales. Adicionalmente, se observó que el estado debe cumplir con los términos relacionados del Acuerdo de Paz, particularmente con respecto a la sustitución de los cultivos de coca. Además, la Caravana tiene serias preocupaciones sobre la inseguridad y el riesgo que enfrentan los miembros de la reserva indígena Gran Rosario y su necesidad de medidas inmediatas para proteger a la comunidad.

En Santander y el Norte de Santander la Caravana habló con defensores y abogados que constantemente se encuentran amenazados. Los delegados escucharon testimonios sobre atentados y asesinatos de líderes de organizaciones campesinas, incluido el asesinato de un líder campesino ocurrido el pasado domingo en Ocaña, Norte de Santander. Las poblaciones campesinas que hablaron con la Caravana expresaron su sensación de abandono sistemático por parte del Estado y evidenciaron su estigmatización como parte del problema, sobre todo respecto del narcotráfico. Además, la Caravana escuchó testimonios del limitado avance en las investigaciones, sobre todo en los casos conocidos como “falsos positivos” en los que se ha hecho pasar a campesinos o a gente de escasos recursos como guerrilleros muertos en enfrentamientos con las fuerzas públicas. La falta de implementación de los Acuerdo de Paz y la desconfianza en la Jurisdicción Especial para la Paz, son también preocupaciones que la Caravana recogió durante su visita.

Para la delegación que visitó el Valle de Cauca, quedó claro que muchas personas de la zona sienten que la guerra no ha terminado, sino que ha entrado en una nueva fase. A pesar del Acuerdo de Paz, la Caravana escuchó que el vacío dejado por las FARC en la región ha sido ocupado por paramilitares, bandas delictivas armadas y una mayor presencia militar, causando más amenazas de muerte y asesinatos de defensores de derechos humanos, abogados y comunidad líderes. A la Caravana le preocupa profundamente que no se respeten los compromisos del Acuerdo de Paz, incluidos los principios de no repetición. Cada vez más, parece que las comunidades indígenas prácticamente no encuentran apoyo estatal. La Caravana se dio cuenta de una amenaza adicional a la paz en la falta de garantías de seguridad para excombatientes de las FARC con base en zonas remotas, como Monte Redondo, visitado por delegados. De los 277 excombatientes que llegaron en 2017 a Monte Redondo, sólo 44 permanecen allí. Finalmente, los delegados observaron que el Palacio de Justicia se encuentra estancado debido a un fatal accidente de elevación provocado por fallas de larga data para implementar medidas de seguridad, paralizando el acceso a la justicia.

Charlotte Gill, presidenta de la Caravana Colombiana (Reino Unido):

"La Caravana Internacional de Juristas cumple diez años, en los que ha habido cambios de leyes, de políticos y de actores armados en el país. Pero lo que se mantiene constante durante todo este tiempo es que los abogados, defensores de derechos humanos y líderes sociales siguen siendo amenazados y asesinados por buscar la justicia y defender a las comunidades vulnerables. Si pudiera decir una sola cosa a la nueva administración, sería que la paz tiene que ir más allá de un papel, tiene que traducirse en justicia y en la no repetición del conflicto. La Caravana Colombiana está comprometida a apoyar a todos los que luchan por la paz que los ciudadanos colombianos merecen."

Delegados de LawyersforLawyers (Países Bajos):

Ron Rosenhart: “A día de hoy, la intimidación y el acoso a abogados, como Adil Meléndez, continúan. A pesar de la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, los abogados y líderes comunitarios siguen siendo asesinados y amenazados, a menudo en relación con casos de restitución de tierras. Estos abogadosdemuestran un gran coraje y perseverancia en el desempeño de sus deberes profesionales. El papel de los abogados en la promoción de la justicia es vital y su labor no debería ser obstaculizada.”

WoutAlbers:“Ante la imposibilidad de que la profesión de abogado pueda funcionar de manera efectiva, surgen violaciones de derechos humanos e impunidad. Para mejorar los derechos humanos de las personas en Colombia, es fundamental garantizar que los abogados puedan hacer su trabajo sin temor a represalias. Las autoridades necesitan proteger adecuadamente a los abogados amenazados. Que las medidas de seguridad para Adil Meléndez fuesenretiradas temporalmente, es indicativo de deficiencias en el programa de protección de Colombia".

Gustavo Salas Rodríguez de la Unión Internacional de Abogados (UIA):

"La Unión Internacional de Abogados comparte la seria preocupación expresada por defensores y abogados defensores de derechos humanos respecto de la falta implementación en Colombia de los instrumentos jurídicos relacionados con el Acuerdo de Paz, necesarios para el fortalecimiento del Estado de Derecho. La UIA seguirá de cerca esta situación."

Notas:

La Caravana Internacional de Juristas es una iniciativa internacional de solidaridad profesional entre juristas en apoyo a la justicia, el estado de derecho, y la defensa de los derechos humanos en Colombia. La primera Caravana tuvo lugar en el 2008, es un proyecto junto de abogados colombianos, la ONG la Caravana Colombiana (del Reino Unido), y otros socios. Para más información: http://www.colombiancaravana.org.uk

El 1 de septiembre de 2018 comenzó la Sexta Caravana Internacional de Juristas en Bogotá, Colombia. El grupo ha viajado a seis regiones fuera de la capital (Antioquia, Bolívar, Nariño, Norte de Santander; Santander, Valle del Cauca) para reunirse con víctimas, abogados, jueces y muchos otros para conocer de primera mano la situación actual, particularmente en relación con la paz y la justicia transicional. La delegación ya ha tenido reuniones con autoridades regionales y hoy y mañana tendrá reuniones con las autoridades centrales y con representantes del gobierno para discutir desafíos y compartir inquietudes con respecto a la seguridad de los abogados de derechos humanos. Además, el grupo mantiene el diálogo con la comunidad diplomática para comprender las estrategias e iniciativas internacionales para la paz, la justicia y la protección de los abogados de derechos humanos.

